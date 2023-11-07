Этот современный фильм превзошел «Ивана Васильевича»: не поверите, о каком речь

Советское кино считается в России эталоном. Однако у зрителя есть запрос на актуальные и захватывающие киноновинки. После того как в прокате стало меньше голливудских блокбастеров, отечественные картины получают больше внимания. Особенный интерес вызывают ленты, обращающиеся к национальной культуре.

Сервис Mediascope проанализировал, как изменилось отношение россиян к кинематографу. Специалисты установили, что доля иностранных фильмов в эфире телеканалов заметно сократилась, тогда как популярность завоевывают свежие российские хиты. Самой востребованной лентой на отечественном ТВ оказался «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

Картина с Виктором Хориняком в главной роли сумела обойти советские шедевры «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы» и «Любовь и голуби». И на третьем месте — после комедии Леонида Гайдая — расположилась экранизация сказки «Конек-Горбунок» 2021 года.