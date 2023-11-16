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Этот советский военный фильм ошеломил разведчиков: вот что поразило больше всего

16 ноября 2023 14:45
Этот советский военный фильм ошеломил разведчиков: вот что поразило больше всего

Они не ожидали увидеть такое.

Когда на экраны вышла военная драма «Щит и меч» в 1968 году, ее создатели и предположить не могли того эффекта, который она произведет. Первые же серии посмотрели десятки миллионов зрителей, что обеспечило ленте попадание в рейтинг самых кассовых фильмов отечественного кинематографа.

Центральную роль в ней исполнил Станислав Любшин. Его кандидатуру несколько раз пытались забраковать чиновники, считая актера слишком мягким и невзрачным. Но именно на этой звезде настаивал режиссер Владимир Басов. И его ожидания оправдались — Любшин блестяще справился с непростым героем.

Даже настоящие разведчики высоко оценили персонажа. По их мнению, секретный агент как раз и не должен привлекать к себе внимание, не выглядеть как супермен. Лента очень понравилась реальным шпионам. Они были удивлены тому, что их реальную работу впервые показали без клише, ненужного пафоса и штампов. Фактически в драме была продемонстрирована та правда о КГБ, которую до этого старались не замечать.

Фото: Кадр из фильма «Щит и меч» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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