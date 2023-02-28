Этот советский тест на IQ заваливает 97%: а вы справитесь?

Сегодня на просторах интернета можно найти множество тестов на проверку уровня IQ. Не все из них могут похвастаться достоверными результатами, в большинстве случаев это просто развлекательные тесты без научной подоплеки. Первый в мире тест на интеллект появился в начале прошлого века. Его автором были французский психолог Альфред Бине и его помощник Теодор Симон. В тот период школьное образование во Франции стало обязательным, детей распределяли по классам в соответствии с их умственными способностями. Нужен был простой и эффективный способ оценки интеллекта, и Бине с Симоном как раз стали авторами теста, результаты которого демонстрировали уровень умственного развития ребенка. Правда, понятие IQ, то есть “коэффициент интеллекта”, в обиход ввели не они, а немецкий психолог Вильгельм Штерн. Он усовершенствовал разработку Бине-Симона, и этот вариант теста стал самым популярным.

В Советском Союзе были свои способы проверки интеллектуальных данных. Например, визуальные тесты, справиться с которыми под силу далеко не каждому. Проверьте, насколько высок ваш IQ, с помощью одного из таких упражнений.