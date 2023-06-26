Этот советский тест на IQ определит, можно ли считать вас гением

Сегодня в магазинах можно найти огромное количество игрушек, которые не только развлекают, но и развивают способности ребенка. В советские годы такого разнообразия, конечно же, не было, зато существовали другие головоломки и игры, тренирующие у ребятишек логику, пространственное мышление, внимательность и т.д. Популярностью пользовалось “Пентамино”, кстати, послужившее прообразом “Тетриса”. В плоской пластмассовой коробочке находились фигуры разнообразной формы, которые нужно было сложить, как пазл. Этой задачей советская головоломка не ограничивалась: из деталек можно было сложить фигурки на заданные темы, например, собаку, цветок, дом и т.д. Игрой в “Пентамино” увлекалась не только ребятня, но и взрослые. Выпускали целые задачники по этой забаве. Кроме того, все, кто рос в СССР, наверняка помнят такие игрушки, как “Змейка” Рубика - от создателя того самого кубика, венгра Эрно Рубика, “Пятнашки” и “Пифагор”.

С такими развивающими играми у советских детей не было проблем с логикой. Проверьте, насколько высоким интеллектом вы обладаете, попытавшись ответить на вопросы теста “родом из СССР”.