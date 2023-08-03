Этот советский шедевр в США называли своим: до сих пор никто не наказан

Режиссер Павел Клушанцев известен как пионер советской фантастики. Он подарил зрителям множество картин, которые считаются классикой мирового кино. Его фильмы с успехом шли во многих кинотеатрах мира, но некоторые коллеги позволяли себе присваивать творчество постановщика.

Так, в 1961 году Клушанцев представил работу «Планета бурь». Фильм имел головокружительный успех не только на родине, но и за границей: 28 стран выкупили права на его трансляцию. В том числе и США. Но американские коллеги предпочли не показывать оригинальную картину, а сделали свою версию.

Они полностью перемонтировали фильм, представив его как «Доисторическую планету». Режиссером же выступил Кертис Харрингтон, который смело поставил свое имя в титрах. В течение нескольких недель картина шла в американских кинотеатрах, а правда стала известна только спустя годы. Но сам Харрингтон, скончавшийся в 2007 году, так и не исправил ворованный фильм.