Этот советский сериал до сих пор считают лучшим: из-за него сошла с ума любимица публики

Телесериал «Тени исчезают в полдень» был выпущен в 1972 году. Сага Валерия Ускова и Владимира Краснопольского привлекла огромное внимание зрителей и подарила вторую волну популярности одноименному роману Анатолия Иванова.

Зрители со всей страны находили сериал жизненным и максимально правдивым. Также они оценили и многогранных персонажей, а после выхода новых серий часами спорили, обсуждая увиденное. И до сих пор поклонники осыпают «Тени исчезают в полдень» комплиментами: по мнению публики, это лучший сериал, выпущенный в СССР.

«Очень сильный фильм», «Очень люблю этом фильм, жаль, что теперь редко их показывают», «Все актеры в этом фильме — великие», — считают пользователи Сети.

При этом мало кто догадывается, что для Александры Завьяловой съемки в проекте стали роковыми. После работы она оказалась в психиатрической лечебнице и всю оставшуюся жизнь лечила ментальные проблемы. И, как уверены некоторые близкие, именно роль Пистимеи сказалась на ее психике.