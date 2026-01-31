Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот советский Sci-Fi режиссер «снимал под мухой»: критика воротит, а 120 000 россиян поставили 8.3

Этот советский Sci-Fi режиссер «снимал под мухой»: критика воротит, а 120 000 россиян поставили 8.3

31 января 2026 10:23
Этот советский Sci-Fi режиссер «снимал под мухой»: критика воротит, а 120 000 россиян поставили 8.3

Ностальгический обзор без розовых очков.

Ностальгия по «Гостью из будущего» — священна. Но что, если легендарный советский Sci-Fi сериал стал культовым не благодаря, а вопреки? Александр Шпагин в беседе с «Киноафишей» безжалостно разбирает историю Коли Герасимова и Алисы Селезневой.

Его главный тезис: успех фильма — чистой воды «феномен массового психоза». А сам сериал он описывает убийственно:

«Снято крайне вяло, и все герои там заторможенные какие-то и похожи на робота Вертера в той или иной степени». Как отмечает эксперт, режиссер будто намеренно снимал в стиле Гайдая, но комедийных эпизодов при этом было мало.

Этот советский Sci-Fi режиссер «снимал под мухой»: критика воротит, а 120 000 россиян поставили 8.3

Но самый оглушительный аргумент — якобы личное признание режиссёра Павла Арсенова, коим аппелирует критик.

«Он и сам говорил… что со второй половины картины он действительно начал пить и снимал под мухой, потому что ему просто было дико скучно работать», — заявляет Шпагин.

По версии критика, 120 тысяч россиян, поставивших 8.3 на Кинопоиске любят призрак из детства, ощущение, которое дарил сериал. И если решиться его пересмотеть, то история покажется унылой.

«Совершенно непонятно, какие там эпизоды сняты под мухой, какие нет, потому что они совершенно одинаковые».

Фото: Кадры из фильмов «Гостья из будущего» (1984), «Через тернии к звёздам» (1980)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова «Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова Читать дальше 19 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше