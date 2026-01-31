Этот советский Sci-Fi режиссер «снимал под мухой»: критика воротит, а 120 000 россиян поставили 8.3

Ностальгия по «Гостью из будущего» — священна. Но что, если легендарный советский Sci-Fi сериал стал культовым не благодаря, а вопреки? Александр Шпагин в беседе с «Киноафишей» безжалостно разбирает историю Коли Герасимова и Алисы Селезневой.

Его главный тезис: успех фильма — чистой воды «феномен массового психоза». А сам сериал он описывает убийственно:

«Снято крайне вяло, и все герои там заторможенные какие-то и похожи на робота Вертера в той или иной степени». Как отмечает эксперт, режиссер будто намеренно снимал в стиле Гайдая, но комедийных эпизодов при этом было мало.

Но самый оглушительный аргумент — якобы личное признание режиссёра Павла Арсенова, коим аппелирует критик.

«Он и сам говорил… что со второй половины картины он действительно начал пить и снимал под мухой, потому что ему просто было дико скучно работать», — заявляет Шпагин.

По версии критика, 120 тысяч россиян, поставивших 8.3 на Кинопоиске любят призрак из детства, ощущение, которое дарил сериал. И если решиться его пересмотеть, то история покажется унылой.