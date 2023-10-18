Этот советский салат обожали и взрослые, и дети: стоит копейки, а какой вкусный

Советская кухня отличалась множеством изобретательных рецептов. Хозяйкам на кухнях удавалось создавать настоящие шедевры даже во времена дефицита, и некоторые из этих блюд особенно сильно полюбились в народе.

Так, одним из главных хитов стал салат «Крестьянский», который включал в себя лишь три ингредиента. Салат отличался дешевизной и насыщенным вкусом, чем и полюбился публике. В первую очередь нужно было отварить картофель и нарезать его кубиками. После — добавить к нему натертую луковицу и нарезанные маринованные огурцы. И уже в конце добавить растительное масло и соль по вкусу. Некоторые хозяйки при этом использовали еще зеленый лук и другие овощи, но это не было обязательным.

Простой рецепт пришелся по вкусу во всех уголках СССР. Готовить салат «Крестьянский» продолжили даже после того, как прошел период дефицита и полки магазинов были полны продуктов. И до сих пор его можно увидеть на редких российских кухнях.