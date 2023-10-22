Этот советский салат хорош для любого случая: готовится из того, что завалялось в холодильнике

Советская гастрономия подарила множество ярких и необычных рецептов. Повара старались использовать все доступные продукты, а благодаря их изобретательности нередко удавалось создать весьма изысканные рецепты.

Так, не теряет своей актуальности салат «Мимоза», который можно было встретить на любых торжественных мероприятиях. Свое название он получил из-за раскрошенных яичных желтков, которыми он посыпался.

Для «Мимозы» кроме яиц необходимы картофель, морковь, луковица, консервированные сардины, твердый сыр и майонез. В первую очередь нужно сварить яйца, картофель и морковь. Потом следует мелко нарезать белки с овощами. После — натереть сыр и порезать мелко луковицу.

Следующий шаг — разложить все ингредиенты слоями. Сначала идут овощи, потом — майонез. Следующими необходимо положить белки и сыр, а за ними — рыбу. Последними слоями будут лук, вновь майонез и раскрошенные желтки.

Как отмечают любили кулинарии, «Мимоза» отличается не только ярким вкусом, но и удобством приготовления. В нее входят весьма простые продукты, которые непременно есть в любом холодильнике.