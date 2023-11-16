Этот советский продукт выдавали американцам вместо зарплаты: в современной России многие его даже не ели

Вот бы сейчас в России было так.

Сегодня этот продукт входит в пятерку самых дорогих в мире. И так было почти всегда. Уж тем более в СССР, где, как мы помним, многие продукты считались страшным дефицитом. Черная икра тоже не стала исключением.

Союз занимал второе место в мире среди стран, где занимались добычей лосося и осетра. Но это не помешало черной икре оказаться дефицитом для советских граждан. Больше половины жителей страны видели деликатес только на картинке.

А все потому, что почти всю икру поставляли на экспорт в США. В 1979 году, например, в Америку из СССР привезли более четырех тысяч килограммов рыбного деликатеса, а в 1980-м — 22 тонны. Своим, разумеется, не хватало.

Но черная икра ценилась и на Западе. Причем так сильно, что даже Чарли Чаплину за выступления в определенный период платили икрой, а не долларами. И платили именно икрой из СССР — настолько качественным был советский продукт.