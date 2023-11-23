Этот советский продукт ложками ели иностранцы: в СССР мало кто знал, какой он на вкус

Советская пищевая промышленность стала известна далеко за пределами страны. Энтузиасты готовы были выстраиваться в очередь ради любимых деликатесов из СССР, а некоторые специально отправлялись в гости в далекую страну только ради еды. И в некоторых случаях именно у иностранцев было больше возможностей попробовать тот или иной продукт, нежели у советских граждан.

Так, в 70-х главным деликатесом стала икра — черная и красная. По официальным данным, ее в год за границу поставляли 84 и 26 тонн соответственно, что стало настоящим рекордом. И найти икру можно было только в самых лучших магазинах или ресторанах мировых столиц.

Однако далеко не все жители СССР могли похвастаться, что знакомы со вкусом рыбного деликатеса. Дело в том, что из-за преступных схем большая часть продукции отправлялась именно за рубеж. На протяжении многих лет руководители знаменитого магазина «Океан» проводили нелегальную торговлю икрой, что сделало ее одним из самых редких товаров в стране.

Но уже в конце 70-х противозаконную схему удалось раскрыть. Однако в тот период добыча икры заметно снизилась, поэтому деликатес вновь оказался недоступен для обычных граждан.