Этот советский мультфильм запретили на Западе и чудом отстояли в России: будете удивлены

Многосерийный мультфильм «Ну, погоди!» дети СССР впервые увидели летом 1969 года. Комичная погоня Волка и Зайца сразу же стала народным хитом, а взрослые и юные зрители не могли сдержать хохота при виде любимых артистов. Однако в других странах мультфильм оказался принят не так хорошо.

Так, в Финляндии «Ну, погоди!» запретили на государственном уровне. Специальная комиссия в 80-х проинспектировала работу Вячеслава Котеночкина. По мнению экспертов, мультфильм оказывал пагубное влияние на подрастающее поколение страны. А Заяц оценивался как настоящий садист, который от серии к серии издевается над Волком.

При этом спустя годы «Ну, погоди!» пытались запретить и в России. Неравнодушные зрители увидели в картине сцены жестокости и пропаганду курения, поэтому хотели навсегда убрать ее с экранов. Но цензоры решили сделать ради мультфильма исключение, ориентируясь на его культурную ценность.