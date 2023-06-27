Этот советский мультфильм признали лучшим во всех странах мира: вы будете удивлены

Аниматоры СССР известны не только у себя на родине, но и во всем мире. Мультипликаторов осыпают комплиментами во всех уголках мира, а больше всего почестей удостоился Юрий Норштейн.

Дело в том, что его лента «Ежик в тумане» была признана самым лучшим мультфильмом в мире за всю историю анимации. За творение советского мастера проголосовали 140 художников из разных стран, а само награждение состоялось в 2003 году.

Как отмечали специалисты, «Ежик в тумане» отличается и своим сюжетом, и техникой исполнения. Аниматоры до сих пор приходят в восторг от находок Норштейна, которому при минимальных средствах удалось создать картину высочайшего уровня.

И почтение к «Ежику» настолько велико, что отсылки к нему можно встретить в десятках других мультфильмов. А мастер японской анимации Хаяо Миядзаки не раз признавался, что считает советского коллегу своим учителем, а «Ежика» — любимым произведением.