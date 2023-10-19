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Этот советский мультфильм опередил время: смотрится современно и немного пугает

19 октября 2023 17:45
Этот советский мультфильм опередил время: смотрится современно и немного пугает

Поучительное произведение стало откровением для многих.

Советская мультипликация не щадила детские нервы. Сцены жестокости, насилие, разбитые мечты и страшные чудовища — всем этим устрашали малышей. Пугающий потайной смысл можно найти и в невинных на первый взгляд произведениях. В свое время «Нехочуха» поразила многих впечатлительных мальчиков и девочек.

Мультфильм рассказывает о школьнике, который постоянно ленится и не слушается старших. Герой мечтает попасть в страну, в которой ничего не нужно делать. Его мечта сбывается — мальчик оказывается в государстве Нехочухии. Но там его ждет неприятный сюрприз — встреча с худшей версией себя.

Великий Нехочуха представляет собой заплывшего жиром увальня, который не может даже пошевелиться. Увидев его, главный герой понимает, что боится такого будущего.

В ленивом мальчишке многие узнали себя. Уже повзрослевшие зрители говорят, что деградация человека показана в произведении невероятно правдоподобно, во многом мультфильм опередил свое время.

Этот советский мультфильм опередил время: смотрится современно и немного пугает
Фото: Кадры из мультфильма «Нехочуха» (1986)
Алла Новикова
Алла Новикова
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