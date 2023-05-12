Этот советский киношедевр спасла цензура: полную версию невозможно смотреть

Цензура ассоциируется со строгими ограничениями, переписыванием сценариев и даже запретом вполне достойных фильмов. Но порой чиновники из Госкино переживали не за политическую повестку в картине, а за реакцию зрителей.

К примеру, «Большая перемена» по задумке автора должна была состоять не из 4, а из 5 серий. Одну из них должны были полностью посвятить школьному балу и спектаклю. Эта часть картины казалось нудной и бесполезной. А поклонники вряд ли могли бы досмотреть ее до конца.

Именно тогда вмешались проницательные бюрократы. Цензоры забраковали сценарий, а также посоветовали сократить события до нескольких сцен и избавиться от постановки. Создатели согласились, и на экраны вышел четырехсерийный фильм, ставший советским кинохитом. Части не были излишне затянутыми, поэтому зрители с интересом и удовольствием смотрели каждый новый эпизод.