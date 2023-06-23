Этот советский фильм запретили «сверху»: все дело в главном «мерзавце»

Советские режиссеры всегда ходили по тонкому льду. Они старались снимать такие фильмы, которые не рассердят бдительных чиновников, ведь гнев властей мог поставить крест на их карьере.

Так, картину «Закон жизни», вышедшую в 1940 году, цензоры сразу же приняли в штыки. Свой гнев они обрушили на сценариста Александра Авдеенко, который и написал эту вопиющую историю.

Главный герой Сергей Паромов вместе с товарищами гуляет на прощальной вечеринке студентов-медиков. Поначалу мероприятие проходит благопристойно, но лишь до тех пор, пока не появляется секретарь комсомола Огнерубов. Своей отрицательной харизмой он очаровывает публику. Так вечер перестал быть томным.

Огнерубов и был причиной гнева чиновников. Главного «мерзавца» показали ярким и интересным персонажем, на фоне которого «правильные» герои явно проигрывали. А это было недопустимо.

Фильм шел в кинотеатрах всего несколько дней, после чего его запретили. Кинокритики подлили масла в огонь и разнесли картину в пух и прах. Больше всего пострадал сценарист — его выселили из дома и исключили из партии.