Этот советский фильм запретили к показу во всем мире: вот что случилось с картиной

Режиссеры в СССР, как известно, трудились под чутким контролем цензуры. Из некоторых картин вырезались целые сцены по желанию чиновников, другие — приходилось переснимать. Но бывали и редкие случаи, когда ленту не просто отправляли на полку, а категорически запрещали для показа. Причем, не только для советских зрителей, но и по всему миру.

Так и произошло с фильмом «Анна Карамазофф» Рустама Хамдамова. Амбициозный постановщик с готовностью взялся за готовый сценарий о женщине, которая после срока в лагерях собиралась наказать виновника за свой донос. Сыграть главную роль согласилась легендарная актриса Жанна Моро.

Продюсер Серж Зильберман как мог торопил Хамдамова с работой, чтобы успеть показать картину в Каннах в 1991 году. Но режиссер слишком увлекся монтажом и даже вставил в готовый проект фрагмент из своего невышедшего фильма «Нечаянные радости». Там в эпизоде играли Елена Соловей и Наталья Лебле.

На премьере разразился огромный скандал: Жанна Моро осознала, что сцены с советскими коллегами затмили ее собственную линию. Показ ленты на фестивале обернулся провалом. По инициативе Зильбермана работу советского режиссера арестовали и запретили к показу по всему миру.