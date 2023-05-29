Этот советский фильм запретили к показу на телевидении: что с ним не так

Сценарий к драме «Прыжок с крыши» написал легендарный советский кинодраматург Евгений Габрилович. А ведущие роли достались двум талантливым народным артистам. Ревизора Косичкина сыграл Виталий Соломин, а роль ученого Любешкина исполнил Анатолий Адоскин.

Тем не менее фильм все же запретили к показу на телевидении. И все это произошло из-за весьма необычного сюжета. Дело в том, что главные персонажи не вызвали у зрителей ни капли сочувствия или даже жалости. Они похожи на типичных неудачников, которые совершенно не приспособлены к самостоятельной жизни и к ведению домашнего быта.

Такое поведение было несвойственно для главных героев советских картин. Вместо бесхарактерных мужчин режиссеры показывали отважных, честных и образованных красавцев. А фильм «Прыжок с крыши» полностью ломал этот образ, и в итоге телезрители даже не увидели эту драму.