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Этот советский фильм запрещали на 15 лет: теперь его называют шедевром

10 июля 2023 16:30
Этот советский фильм запрещали на 15 лет: теперь его называют шедевром

Картина долго ждала своего звездного часа.

Алексей Герман представил свою военную драму «Проверка на дорогах» в начале 70-х. Прославленный режиссер в картине рассказал историю Александра Лазарева, который, попав в плен к немецкой армии, перешел на сторону врага. И теперь решил сдаться своим соотечественникам, чтобы искупить вину.

Постановщик был уверен, что сложный фильм будет тепло принят публикой, но цензоры отправили его на полку.

Как утверждали эксперты, в картине Германа изображен искаженный образ советского солдата. Якобы режиссер заведомо неправильно показал Красную армию, что бросило тень на героический подвиг народа.

«В фильме искажен образ героического времени, образ советского народа...»

— именно это было написано в заключении о работе.

Ситуация изменилась лишь спустя 15 лет. Ленту Германа реабилитировали и выдали прокатное удостоверение. И «Проверка на дорогах» мгновенно стала лидером проката. Публика оценила сложный и правдивый фильм, а критики внесли его в топ-3 самых популярных картин СССР.

Этот советский фильм запрещали на 15 лет: теперь его называют шедевром
Фото: заставка киностудии «Мосфильм», кадр из фильма «Проверка на дорогах» (1971)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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