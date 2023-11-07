Этот советский фильм страшнее, чем «Звонок» и «Оно»: досмотреть смогли единицы

Современные фильмы ужасов пугают в основном спецэффектами. Невообразимые монстры смоделированы с помощью компьютерной графики, бутафорская кровь льется на экран литрами.

Но советские киномастера умели снимать действительно пугающие картины без использования высоких технологий вообще. Они и сейчас способны вызвать нервную дрожь и желание спать со включенным светом.

Один из ярких примеров — картина «Господин оформитель». Ее мало кто досматривает до конца — настолько страшной и «не от мира сего» она кажется. История художника, который с помощью кукол пытался победить человеческую природу, и его безумства, пугает без всяких взрывов.

Блестящая работа исполнителя главной роли Виктора Авилова и музыкальное сопровождение, написанное гениальным Сергеем Курехиным, делают ленту особенно атмосферной. Хотя критики были уверены, что произведение опередило свое время и появилось слишком рано. Возможно, в этом есть доля истины, ведь оно не слишком популярно до сих пор.