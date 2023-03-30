Этот советский фильм скрывали от народа, но он собрал 13 млн зрителей: что было не так с картиной

Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» сегодня считается классикой советского кинематографа. Картина за прошедшие годы не потеряла своей актуальности, а зрители хвалят ее за актерскую игру и остроумный сценарий. Однако, как оказалось, советские цензоры хотели ее запретить и не планировали отправлять в кинотеатры.

Дело в том, что ленту посчитали антисоветской и даже антихрущевской. Эксперты не оценили сатиру на общество того времени и попытки посмеяться над бюрократией, а особенно им не понравился эпизод, в котором проходят похороны бабушки главного героя Кости Иночкина. В портрете скончавшейся героини, роль которой исполнила Екатерина Мазурова, они увидели сходство с Никитой Хрущевым и решили, что режиссер решил похоронить главного секретаря партии.

В итоге картина должна была на долгие годы оказаться на полке, но профессор ВГИКа Сергей Герасимов смог отправить фильм самому Хрущеву. Лидеру страны картина понравилась, и он разрешил официальный прокат.

Однако чиновники все равно были против комедии. Они разрешили показ лишь во второстепенных кинотеатрах и в утреннее время, но ленту все равно посмотрели более 13 миллионов человек.