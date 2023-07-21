Этот советский фильм с Боярским больше не покажут по ТВ: странно, ведь его обожают миллионы

У фильма не меньше поклонников, чем у «Трех мушкетеров».

Большинство людей помнят лишь те советские сказки, которые постоянно показывали по телевизору. Среди самых популярных — про Варвару-красу и про 12 месяцев. Но были и другие, которые почти никогда не попадали в телепрограмму.

Среди них прекрасный добрый фильм «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».

В центре сюжета всем известный герой. Он влюбляется в купеческую дочь Настю. Но коварные родители не хотят отдавать свою красавицу за дурачка и пытаются его отравить. Иванушка притворился мертвым, а девушка, узнав о смерти возлюбленного, лишилась чувств. Чтобы пробудить Настю, требовалось чудо. И Иванушка отправился на его поиски.

Эта сказка полюбилась зрителям из-за интересного и поучительного сюжета, а также из-за звездного состава. В ней снялись Елена Проклова, Владимир Этуш и Михаил Боярский. Главному мушкетеру страны досталась в сказке роль конокрада Федора Ивановича, с которой он блистательно справился.