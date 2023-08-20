Этот советский фильм почти не помнят в России: зато американцы уважают так же, как «Титаник»

Киновкусы американских и российских зрителей порой кардинально разнятся. Нередко голливудские картины, получившие у нас культовый статус, в Штатах были приняты прохладно. Но случалось и обратное.

Так, в конце 70-х на советские экраны вышла семисерийная драма «Берега», снятая в Грузии. История разворачивается в дореволюционную эпоху на Кавказе. Государственная машина через провокации пытается столкнуть между собой грузинские народы, чтобы их разобщить и ослабить. Простой крестьянин Дата Туташхиа не готов с этим мириться и пытается найти единственно верный путь. Во имя независимости герой ведет неравный бой с системой, готовой уничтожить его в любой момент.

Несмотря на интересный сюжет, в СССР картина осталась незамеченной. Сегодня о фильме помнят лишь немногие россияне, а вот заокеанским зрителям лента пришлась по душе: многим хвалебным комментариям позавидует даже культовый «Титаник». Оценка «Берегов» на iMDB — 9.1, в то время как у фильма Кэмерона — 7.9.

Вот какие отзывы оставили американцы о грузинской картине: