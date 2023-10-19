Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот советский фильм оказался страшнее «Вия»: пересматривать решаются единицы

Этот советский фильм оказался страшнее «Вия»: пересматривать решаются единицы

19 октября 2023 14:45
Этот советский фильм оказался страшнее «Вия»: пересматривать решаются единицы

С первых секунд по телу уже бегут мурашки.

Фильм «Вий», снятый по повести Гоголя режиссерами Константином Ершовым и Георгием Кропачевым, долгое время считался одним из самых страшных в СССР. Несмотря на сказочность, эта картина действительно может нагнать страху — после ее просмотра лучше ложиться спать с включенным светом. Но есть в советском кинематографе и кое-что более жуткое.

Немногие знают, что автор «Приключений Буратино» Алексей Толстой был также и мастером ужастиков. По его рассказу «Семья вурдалаков» на закате СССР сняли такой хоррор, что не всем совершеннолетним стоит его видеть.

По сюжету журналист из Москвы приезжает в небольшой поселок. Он заселяется в дом семьи, которая накануне лишилась отца. Ничего не предвещает беды, но однажды ночью покойный возвращается на своим внуком.

Картина завораживает настроением кошмарного сна — авторам отлично удалось сочетать мистическую атмосферу с безысходностью русской глубинки. А вурдалаки оказались не менее пугающими, чем сам граф Дракула.

Этот советский фильм оказался страшнее «Вия»: пересматривать решаются единицы
Фото: Кадр из фильма «Вий» (1967), кадр из фильма «Семья вурдалаков» (1990)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
12 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше