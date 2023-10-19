Этот советский фильм оказался страшнее «Вия»: пересматривать решаются единицы

Фильм «Вий», снятый по повести Гоголя режиссерами Константином Ершовым и Георгием Кропачевым, долгое время считался одним из самых страшных в СССР. Несмотря на сказочность, эта картина действительно может нагнать страху — после ее просмотра лучше ложиться спать с включенным светом. Но есть в советском кинематографе и кое-что более жуткое.

Немногие знают, что автор «Приключений Буратино» Алексей Толстой был также и мастером ужастиков. По его рассказу «Семья вурдалаков» на закате СССР сняли такой хоррор, что не всем совершеннолетним стоит его видеть.

По сюжету журналист из Москвы приезжает в небольшой поселок. Он заселяется в дом семьи, которая накануне лишилась отца. Ничего не предвещает беды, но однажды ночью покойный возвращается на своим внуком.

Картина завораживает настроением кошмарного сна — авторам отлично удалось сочетать мистическую атмосферу с безысходностью русской глубинки. А вурдалаки оказались не менее пугающими, чем сам граф Дракула.