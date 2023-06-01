Этот советский фильм обожали простые люди и ненавидели критики: причины весьма неожиданные

«Человек-амфибия» по праву носит титул одного из лучших «сай-фай» фильмов в Советском Союзе. Фильм снимали в диких условиях. В странную ленту никто не верил, а средств на него выделили с гулькин нос. Казалось, все было против создателей и съемочной группы. Но если долго мучиться, то получается культовое кино, завладевшее сердцами миллионов зрителей в СССР и в современной России.

Поклонники кинематографа так тепло приняли «Человека-амфибию», что попросту невозможно было встретить негативный отзыв после просмотра. Однако кое-кто все же возненавидел научно-фантастический шедевр. Конечно же, критики. Почему? Да много ли им надо причин!

Режиссера буквально разгромили за линейный сценарий, за плоских персонажей, за то, что он отказался от оригинального сюжета романа, за фальшивую игру актеров и за затянутость повествования. Больше всего от критикующих досталось съемочной группе за откровенные наряды главных героев. Но все эти «заказные» статьи с негативными отзывами без особой аргументации меркли перед правдой: зрители обожают «Человека-амфибию» уже более 40 лет.