Этот советский фильм вдохновил самого Нолана: а в СССР он был в «черном списке» — не помог даже Янковский в главной роли

Представьте ситуацию: для родной страны фильм легендарного режиссера оказывается почти чужим, но зато спустя годы западные кинокритики называют его одним из величайших в истории, а известные мэтры — своим вдохновением. Трудно поверить?

А ведь такое и впрямь было. Речь идёт о «Зеркале» Андрея Тарковского — фильме, который сегодня входит в списки мировых шедевров и имеет рейтинги 8.1 на Кинопоиске и 7.9 на IMDb. Но вот в Советском Союзе оказался в негласном чёрном списке.

Его почти не показывали, почти не обсуждали, и в момент выхода он прошёл незаметно. Несмотря на то, что в главной роли снялся Олег Янковский, один из самых ярких актёров того времени.

О чем фильм «Зеркало»?

По сюжету главный герой, Алексей, оглядывается на своё прошлое: детство в годы войны, отношения между родителями, боль расставания, ощущение утраты и неслучившейся любви.

Его мать и его жена в фильме — одно и то же лицо (их играет Маргарита Терехова), и это не случайность: Тарковский говорит здесь не о конкретных людях, а о повторяющихся чувствах, сценариях и связях.

Здесь нет привычного сюжета с завязкой, кульминацией и развязкой. Фильм устроен как воспоминание — зыбкое и очень эмоциональное. Он говорит не словами, а образами: пламя, бегущий мальчик по полю, ветер в траве, капли дождя, тишина в пустом доме.

Атмосферу фильма дополняют стихи — их читает Арсений Тарковский, отец режиссёра.

Почему «Зеркало» не получило теплый прием?

Такой подход к кино в 1970-х был не просто необычным — он был слишком личным для советской действительности. Картина не вписывалась ни в одну идеологическую рамку: в ней не было героев-тружеников, ясной морали или «правильных» выводов.

Это просто история о человеке и его памяти. Именно поэтому фильм не попал в широкий прокат, а власти не дали разрешения на участие в международных фестивалях, включая Канны. В СССР его считали «непонятным» и «формалистским».

А где полюбили фильм?

Но на Западе всё было иначе. С годами «Зеркало» стало предметом киноведческого культа. Его называют одной из важнейших работ в истории мирового кино, он входит в топы британского журнала о кино Sight & Sound и других авторитетных изданий.

А режиссёры вроде Терренса Малика, Алекса Гарленда и Кристофера Нолана прямо называли «Зеркало» источником вдохновения. В частности, Нолан упоминал его, говоря о визуальной структуре одного из своих шедевров:

«Оператор Хойте ван Хойтема показал мне "Зеркало" ещё до начала съёмок "Интерстеллара". Помимо того, что это просто потрясающий фильм, мы нашли его очень полезным — особенно в плане того, как там работают с фактурами и визуальными элементами.

"Зеркало" — это невероятно насыщенное визуальное полотно, где каждой детали дают пространство, чтобы она могла "дышать" и работать на символическом уровне».

Вывод

Сегодня «Зеркало» ощущается как жест внутренней свободы, сделанный в эпоху внешней несвободы. Это кино не столько про понимание, сколько про возможность чувствовать и читать между строк.

Возможно, именно поэтому фильм, едва не задушенный у себя на родине, получил долгую жизнь там, где ему просто позволили быть.

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