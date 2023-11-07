Этот советский фильм о войне китайцы обожают так сильно, что даже сняли по нему сериал: вышло лучше русского ремейка

У Советского Союза и Китая были тесные политические и культурные связи. Неудивительно, что китайцы обожают многие советские книги и фильмы, особенно посвященные Великой Отечественной войне. Почетное место в Поднебесной занимает повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие», а также одноименная экранизация 1972 года.

В 2005 году в честь 60-летия победы российские и китайские кинематографисты выпустили совместную экранизацию произведения Васильева. Материала книги не хватило для 19-серийного телефильма, поэтому дополнять сценарий взялся сам писатель. В главных ролях снялись артисты из Амурского театра драмы.

После выхода на экраны картину посмотрели свыше 400 миллионов китайских зрителей. Повторить успех зарубежных коллег попытались в 2015-м и отечественные киноделы. Правда, ремейк фильма «А зори здесь тихие» с Петром Федоровым и Кристиной Асмус публика попросту разнесла.