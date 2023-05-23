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Этот советский фильм невзлюбили даже дети: слишком «иностранный»

23 мая 2023 13:30
Этот советский фильм невзлюбили даже дети: слишком «иностранный»

Оригинал оказался интереснее.

Произведения Астрид Линдгрен пользовались в СССР немалой популярностью. Поэтому неудивительно, что советские режиссеры захотели экранизировать историю о приключениях мальчика Калле Блюмквиста.

За дело взялся литовский постановщик Арунас Жебрюнас. Но вместе со сценаристами он решил добавить значительные изменения в сюжет. На роль главного героя выбрали слишком юного актера, а любовную линию и вовсе убрали. К тому же при просмотре возникало ощущение, что картина слишком «иностранная». Многие декорации и костюмы персонажей казались советским зрителям странными.

Этот советский фильм невзлюбили даже дети: слишком «иностранный»

В итоге детский фильм не пришелся по душе даже самым маленьким кинолюбителям, которые предпочитали литературный оригинал, а не его экранизацию.

«Мне не понравилось, что Калле сделали малышом и убрали любовную линию», «Смотрел в детстве, после книги ужасно не понравилось», — поделились мнением пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Калле-сыщика», 1976
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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