Этот советский фильм невзлюбили даже дети: слишком «иностранный»
Оригинал оказался интереснее.
Произведения Астрид Линдгрен пользовались в СССР немалой популярностью. Поэтому неудивительно, что советские режиссеры захотели экранизировать историю о приключениях мальчика Калле Блюмквиста.
За дело взялся литовский постановщик Арунас Жебрюнас. Но вместе со сценаристами он решил добавить значительные изменения в сюжет. На роль главного героя выбрали слишком юного актера, а любовную линию и вовсе убрали. К тому же при просмотре возникало ощущение, что картина слишком «иностранная». Многие декорации и костюмы персонажей казались советским зрителям странными.
В итоге детский фильм не пришелся по душе даже самым маленьким кинолюбителям, которые предпочитали литературный оригинал, а не его экранизацию.
«Мне не понравилось, что Калле сделали малышом и убрали любовную линию», «Смотрел в детстве, после книги ужасно не понравилось», — поделились мнением пользователи Сети.