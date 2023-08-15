Этот советский фильм назвали одним из самых развратных: будете удивлены

Многое из того, что сегодня допустимо на больших экранах, в советское время было немыслимо. Под жернова цензуры попал не один проект, и причины на то были разными. Не доходили до зрителей, например, ленты, в которых чиновники могли увидеть разврат: в СССР секса не было.

Незавидная участь настигла картину Александра Столпера и Бориса Иванова «Закон жизни». В ходе повествования выпускники мединститута устраивают вечеринку, на которую приходит Огнерубов, занимающий должность секретаря обкома комсомола. Этот герой рассказывает остальным о прелестях свободной любви, и приличный на первый взгляд вечер превращается в попойку и оргию.

Удивительное дело, но эта лента была в прокате. Однако после разгромной рецензии в газете «Правда» ее сняли. Досталось и автору сценария. За то, что Александр Авдеенко создал сюжет столь развратного фильма, его выселили из дома, где он проживал вместе с семьей, а также исключили из партии и Союза писателей.