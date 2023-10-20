Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот советский фильм мало кто досматривал до конца: парадокс, но в нем играли Куравлев и Евстигнеев

Этот советский фильм мало кто досматривал до конца: парадокс, но в нем играли Куравлев и Евстигнеев

20 октября 2023 11:30
Этот советский фильм мало кто досматривал до конца: парадокс, но в нем играли Куравлев и Евстигнеев

Блестящий актерский состав не спас от провала.

Сегодня многие считают, что советский кинематограф был намного выше по уровню, чем современный. Отчасти это действительно так, но и в СССР снимали крайне неудачные фильмы. Даже участие в проекте известных актеров не всегда было гарантией достойного результата.

Одной из худших картин прошлого века называют «Нейлон 100%». Эта лента рассказывала простенькую историю о синтетической женской шубе, которая продавалась в комиссионном магазине и переходила от одного владельца другому. События развивались во времена дефицита и должны были показаться зрителям очень жизненными.

Но воплотить идею не удалось. Комедийный мюзикл, который задумывался как оригинальная сатира на мещанство, оказался вторичным и скучным, а люди уходили из кинотеатра еще до окончания сеанса. Не помогло даже участие в этом фильме таких звезд, как Леонид Куравлев, Владимир Басов и Римма Маркова.

Этот советский фильм мало кто досматривал до конца: парадокс, но в нем играли Куравлев и Евстигнеев
Фото: Lev Sherstennikov, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из фильма «Нейлон 100 %» (1973)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
9 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше