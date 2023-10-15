Этот советский фильм Гузеева пересматривает постоянно и всем советует: что ни фраза, то афоризм

В прошедшие выходные Лариса Гузеева поздравила всех с Днем кино. В посте ведущая шоу «Давай поженимся!» назвала свой любимый фильм, и это оказалась не картина с ее участием, как многие могли бы подумать.

По словам Ларисы Андреевны, она обожает советский кинематограф, а ее фаворитом является сказка «Золушка». Картина вышла в 1947 году, но популярна до сих пор и даже носит культовый статус.

«Сто раз смотрела и еще буду», — написала Гузеева о «Золушке» в своих соцсетях.

Народная неугасающая любовь к кинокартине вполне объяснима: блестящая актерская игра, атмосфера сказки, трогательные главные герои. Диалоги персонажей отлично прописаны, а фразы из сказки уже давно ушли в народ: «Какое сказочное свинство!», «Не мешай нам веселиться, изверг», «Связи связями, но надо же и совесть иметь».

В 2009 году черно-белую «Золушку» раскрасили. На этот трудоемкий процесс потратили больше миллиона долларов, однако результат был раскритикован. Поклонники предпочитают смотреть сказку в том варианте, каким его создали режиссеры.