Этот советский фильм готовы были запретить: его спас грандиозный обман

Историческая кинокомедия «Гусарская баллада» могла никогда не выйти на экраны, если бы не хитрость Эльдара Рязанова. Режиссеру пришлось «сражаться» с суровой советской цензурой, и в итоге он одержал безоговорочную победу.

Премьера фильма была запланирована к юбилею Бородинской битвы. Руководство возмущало, что режиссер посмел снять «легковесный водевиль» к столь знаменательной исторической дате. Но больше всего чиновникам не нравилось, что Рязанов утвердил на роль Кутузова Игоря Ильинского — комедийного актера, ранее засветившегося в «Карнавальной ночи». По мнению руководства, артист мог опошлить образ великого русского полководца.

Тогда Рязанов пошел на грандиозный обман, ведь он не хотел видеть в этой роли другого артиста. Он звал на пробы других, но делал это для отвода глаз. Режиссер отснял эпизод с Ильинским в зимний период, чтобы застать подходящую натуру. После наступления весны повторить эту же сцену уже с другим актером не получилось. Рязанов поставил чиновников перед фактом и показал им готовый материал, поэтому тем оставалось только смириться с Ильинским-Кутузовым. Полководец получился живым и обаятельным, а не таким монументальным, каким его привыкли изображать.