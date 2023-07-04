Этот советский фильм единогласно признали худшим: не спас его даже звездный актерский состав

Советский кинематограф подарил мировому искусству сотни прекрасных фильмов, которые давно признаны классикой. Талантливые режиссеры и актеры создавали множество шедевров, но некоторым постановщикам не удалось воплотить свои задумки.

Так, в конце 50-х Григорий Александров решил снять драматичный фильм в духе искусства 1930-х, назвав его «Русский сувенир». Прославленный режиссер, который до этого заработал себе имя лентами «Волга-Волга», «Композитор Глинка» и другими, намеревался рассказать историю смелой девушки, которой удается перевоспитать капиталистов и убедить их в правильности новой, социалистической картины мира.

На главную роль Александров пригласил Любовь Орлову, свою жену, Андрея Попова, Валентина Гафта и, в том числе, Эммануила Геллера. Но критика разгромила амбициозный фильм режиссера. Эксперты не оценили пафосный сюжет, игру артистов и операторскую работу. Провалился фильм и в прокате: зрители не хотели смотреть подобное кино.

В итоге карьера Александрова сошла на нет. Следующий фильм режиссера даже не был допущен к прокату, а публика до сих пор считает «Русский сувенир» самой провальной лентой в СССР.