Этот советский фильм до дрожи бесит иностранцев: вот почему

Сказка «Морозко» была выпущена Александром Роу в 1965 году. Знаменитое произведение завоевало сердца россиян, однако иностранцы, как оказалось, не остались в восторге от этой ленты.

Как пишут многие зрители, в фильме их смущают цвета и странные, даже чересчур фантастичные персонажи. Пользователи Сети признаются, что не ожидали такого от детского фильма, поэтому и во взрослом возрасте остаются под сильным впечатлением.

«Да, я знаком с русскими сказками, на которых основаны части этого фильма. Но это не имеет никакого отношения к тому факту, что этот фильм ужасный, сумасшедший, психопатический беспорядок. Если бы я посмотрел этот фильм, когда был ребенком, я, наверное, сошел бы с ума», — отмечает пользователь портала Imdb.

Также многие признаются, что смогли справиться с фильмом только благодаря юмору. Зрители не стали всерьез воспринимать «Морозко» и оценивали сказку как экспериментальную комедию.