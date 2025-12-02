Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

Меню
2 декабря 2025 19:34
Хотя и пришлось удалить некоторые сцены.

Если бы сегодня какой-нибудь режиссер выпустил фильм, который сразу запретили бы в нескольких странах, — это был бы взрыв. Скандал, хайп, паника у политиков и веселые мемы. Но в 1925 году один советский фильм проделал все то же самое — только без интернета и шума.

Речь о «Броненосце "Потемкин"», картине, которая умудрилась попасть в историю, повлиять на Голливуд и одновременно стать угрозой для целого ряда государств.

Почему «Потемкин» вообще так важен?

Если отбросить воспоминания о «черно-белом кино про матросов», то окажется, что Сергей Эйзенштейн сделал фильм, который буквально перепрошил язык мирового кино. Он показал, что монтаж — это не просто соединить сцену с другой сценой, а способ управлять эмоциями зрителя.

Короткие резкие планы, крупные лица, детали, динамика — в 1925-м это было даже круче IMAX. И да, «одесская лестница» не просто известная сцена — это вообще один из самых цитируемых эпизодов в истории кино.

Так почему фильм запрещали?

Самое ироничное — запрещали его не в СССР, а в других странах, до которых фильм каким-то образом добрался.

  • Германия

Фильм назвали «подстрекательством к беспорядкам». Веймарская республика боялась коммунистических волнений — а тут кино, где матросы реально берут власть на корабле. Запретили под ноль.

  • Франция

Все просто: боялись роста левых настроений. «Потемкин» — идеальный вдохновитель для протестов. Страна сказала «нет».

  • Великобритания

Тут вообще рекорд: фильм был под запретом почти 30 лет — до 1950-х. Местные власти решили, что картина «угрожает стабильности».

И это только самые известные случаи. Фильм также запрещали: в Нидерландах — после реального бунта на флоте в 1933 году (слишком уж похоже на сюжет «Потемкина»); в Японии — до 1959 года; в Португалии — до 1975 года;

В СССР фильм не запрещали, но были корректировки. Речь Троцкого заменили цитатой Ленина, и убрали некоторые кадры. Только в 2005 году зрителям впервые показали полностью восстановленную версию.

«Потемкин» оказался практически единственным в своем роде. Он одновременно вдохновлял, раздражал, будоражил и пугал — и именно поэтому его пытались запретить где только могли.

Фото: Кадры из фильма «Броненосец "Потемкин"» (1925)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
