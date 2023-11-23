Этот советский фильм давно забыли: в нем звучит полная версия песни «Если б я был султан»

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» давно считается классикой советского кино. Фильм разобрали на цитаты, а все персонажи стали народными героями. При этом особенно зрители ценят песни, которые можно услышать в фильме.

Так, все композиции, подготовленные Александром Зацепиным, стали настоящими хитами, но особенную любовь зрителей заработала шутливая песня «Если б я был султан». В картине зрители слышат сокращенную версию в исполнении Юрия Никулина, однако на самом деле она значительно длиннее. Композиция стала жертвой цензуры, которой не понравились некоторые строки.

Услышать же всю композицию публика смогла перед Новым 1967 годом. В то время на экраны вышел музыкальный фильм «Сказки русского леса», где снялись Никулин, Моргунов и Вицин. И после сценки с их участием зрителям показывают полную версию песни «Если б я был султан» из «Кавказской пленницы», но только в черно-белом варианте.

В течение нескольких лет «Сказки» транслировали по советскому телевидению, но со временем картину заменили на другие фильмы. И многие зрители даже не догадывались, что на самом деле комичная композиция намного длиннее, чем популярный вариант.