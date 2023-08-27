Этот советский фильм было стыдно смотреть: считается одним из худших в истории

Когда современные россияне ностальгируют по временам СССР, они часто приводят в пример кинематограф тех лет. Считалось, что из-под рук советских режиссеров выходили лишь душевные и глубокие картины, которые ценятся до сих пор. Но так было далеко не всегда.

На самом деле, и в период СССР проходили кинопремьеры, за которые было стыдно перед зрителями. Такие ленты даже получали статус худших в истории.

Ярким примером подобной картины является сатирический мюзикл «Нейлон 100%», который вышел на экраны в 1973 году. Режиссер Владимир Басов задумал снять историю об известном советском дефиците, показав, как недорогая шубка стремительно переходит из рук в руки разных хозяев.

В свой проект постановщик пригласил Леонида Куравлева, Нину Крачковскую и Римму Маркову. Но даже такой звездный состав не спас ленту от провала.

Зрители быстро поняли, что Басову не удается снимать легкие комедии: задуманный мюзикл на выходе оказался пустой и скучной лентой с унылыми, всем известными байками о барыгах. А звучащие на фоне всего этого действия песни и вовсе сделали просмотр невозможным.