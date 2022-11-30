Этот советский фильм больше всего любит молодежь: вы не будете разочарованы

Современные зрители любят не только новое российское кино, но и фильмы СССР. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Оказалось, что почти у каждого поколения есть свои фавориты среди советских лент, и молодежь не стала исключением.

Чаще всего участники опроса в возрасте до 24 лет выбирали комедию Леонида Гайдая «Операция „Ы“». Пересматривают молодые зрители и традиционную новогоднюю мелодраму «Ирония судьбы».

А вот у зрителей старше 25 лет были другие предпочтения. Такие респонденты голосовали за картины «Девчата» и «Москва слезам не верит». Причем женщины отдавали за них свои голоса чаще. Представители сильного пола же склонялись в пользу военного кино, например, «В бой идут одни „старики“» и «А зори здесь тихие». Популярной оказалась и еще одна комедия Гайдая — «Бриллиантовая рука». А за драму «Офицеры» голосовали в основном люди старше 45 лет, пишет РБК . Они также выбирали и художественный телефильм «Семнадцать мгновений весны», называя его классикой советского кинематографа.