Этот советский фильм – наш ответ «Твин Пиксу»: у него 7.9 балла, а зрители считают, что «мировому уровню до такого не дорасти»

В свое время картина наделала не меньше шумихи, чем культовый сериал Линча.

В мире сериалов есть эталон странного, мистического и атмосферного детектива – культовый «Твин Пикс». Но мало кто знает, что за десять лет до того, как Дэвид Линч показал свой причудливый городок, в СССР сняли удивительно похожую по духу и настроению картину.

Речь о двухсерийном телефильме Марка Захарова «Дом, который построил Свифт» (1982). Вольная фантазия на тему последних лет жизни писателя Джонатана Свифта превращается в мрачный философский триллер.

В готическом особняке, полном тайн, разворачивается история, где замешаны предполагаемое убийство, загадочный двойник главного героя и даже сама Смерть в облике незнакомки в чёрном. Герои, блистательно сыгранные Олегом Янковским, Александром Абдуловым и Евгением Леоновым, ведут изощрённые диалоги, балансируя на грани реальности и безумия.

Этот фильм с его угрюмой атмосферой, сложными аллюзиями и ощущением фатальной обречённости был для советского зрителя тем же шоком, чем позже стал «Твин Пикс» для мировой аудитории. И до сих пор лента удерживает высокие оценки: 7.9 на Кинопоиске и 7.3 на IMDb.

«"Дом, который построил Свифт" - ОШЕЛОМИТЕЛЕН. Обожаю этот фильм – НАСТОЯЩИЙ ШЕДЕВР, до которого мировому уровню никогда не дорасти! А про "Твин-пикс" я сыну сказала на первой серии где-то минуте на пятнадцатой: они так запутались, что сами нипочём не распутаются. Так и случилось», – пишет одна из зрительниц.

Так что если вам близка эстетика мистического детектива с глубоким философским подтекстом, этот фильм стоит добавить в список «буду смотреть».