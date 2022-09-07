Этот советский актер женился на одной и той же женщине 15 раз: помогло лишь венчание

Известность актер Владимир Новиков приобрел после премьеры сериала «Государственная граница» в 80-х. Ему начали поступать новые предложения о съемках в кино, а вот с личной жизнью все не клеилось. Брак с женой-ювелиром закончился разводом спустя два года совместной жизни.

Все изменилось в 1983 году после встречи Владимира с будущей женой Еленой: женщина просто подошла к нему на улице, чтобы познакомиться. У нее подрастал трехлетний сын Андрей от прошлых отношений. Пара поженилась в том же году, а в ЗАГС Новиков надел школьный выпускной костюм белого цвета. Впоследствии такой наряд стал его фишкой.

Уже через несколько лет после одной из ссор супруги развелись. Они быстро поняли, что совершили ошибку, ведь чувства друг к другу еще остались. Спустя полгода после развода Владимир с Еленой снова отправились в ЗАГС, чтобы зарегистрировать брак повторно. Актер даже купил для этого дня новый костюм, тоже светлого оттенка.

С тех пор расторгали брак они при каждой крупной ссоре. Всего за 26 лет совместной жизни супруги отметили 15 свадеб. Уже в начале «нулевых» духовник пары предложил им обвенчаться, чтобы прекратить эту череду разводов. Таинство помогло — супруги мирно прожили вплоть до 2009 года, когда Елена скончалась от последствий инсульта.