Этот советский актер установил весьма забавный кинорекорд, четырежды сыграв Гоголя: вы знаете его по другой роли

Мало кто знает, но легендарный Георгий Вицин установил один из самых необычных рекордов в истории советского кино. Он стал единственным актёром, который сыграл Николая Гоголя сразу в четырёх разных проектах — и каждый раз его образ получался удивительно точным и запоминающимся.

От исторической драмы до «Ералаша»

Первое появление Вицына в роли писателя состоялось в 1951 году в фильме «Белинский». Здесь актёру едва потребовалась помощь гримёров — лишь слегка увеличили нос, а всё остальное оставили как есть. Вицин и без того был поразительно похож на классика. Спустя год он вновь примерил на себя этот образ — на этот раз в картине «Композитор Глинка».

Затем, в 1959 году, он озвучил одну из самых известных повестей Гоголя — «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Голос Вицына органично дополнил рассказ, добавив произведению ту самую живую интонацию, которую не передать на бумаге.

А самым неожиданным появлением Николая Васильевича стал выпуск «Ералаша» 1976 года. В юмористическом сюжете под названием «Чудное мгновение» школьнику помогают делать уроки классики русской литературы, среди которых — и Гоголь в исполнении всё того же Вицына. Казалось бы, пародия, но образ получился настолько точным, что смотреть его — сплошное удовольствие.

Вот так Георгий Вицин, не будучи типичным исполнителем ролей писателей или исторических деятелей, оставил свой след в экранизациях, связанных с одним из самых загадочных авторов русской литературы.

Ранее мы делали для вас классный летний кинотест на знание советского кино. Возможно, там есть фильмы с Вицыным!