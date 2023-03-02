Этот советский актер мог бы составить конкуренцию даже Делону: от его красоты глаза слепит

Этой весной в театре Маяковского представят постановку по мотивам повести Маркеса «Вспоминая всех несчастных» с Игорем Костолевским в главной роли. Каждое появление 74-летнего артиста на сцене или на съемочной площадке вызывает фурор и по сей день.

Кажется, Игорю Костолевскому было суждено стать секс-символом советского кино. Спокойный, мужественный, интеллигентный и высокий (188 см) брюнет с правильными чертами лица и атлетическим телосложением (спасибо боксу) — даже коллеги по цеху его за глаза называли аристократом.

«Звезда пленительного счастья», «А зори здесь тихие» и «Тегеран-43» — по этим лентам харизматичного и талантливого актера полюбили миллионы советских людей. После выхода на экраны детективного сериала «И это все о нем» Костолевский получал по 300 писем в день, а банальный поход в Гостиный двор за носками, как сам артист рассказывал журналистам, превращался в довольно неловкую для него ситуацию.

Бремя популярности народный артист, худрук театра имени Маяковского и президент «Золотой маски» несет с присущей ему непринужденной легкостью.