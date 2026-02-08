Оповещения от Киноафиши
Этот снятый за копейки Sci-Fi обогнал в списках лучших даже легендарный «Интерстеллар»

Этот снятый за копейки Sci-Fi обогнал в списках лучших даже легендарный «Интерстеллар»

8 февраля 2026 12:19
Этот снятый за копейки Sci-Fi обогнал в списках лучших даже легендарный «Интерстеллар»

Уверены, что вы о нем услышите впервые, хоть фильм и вышел лишь 5 лет назад.

Иногда гениальный Sci-Fi рождается не в голливудских павильонах за сотни миллионов, а из скромного бюджета, но с бездной таланта и идеей. Именно так и появился на свет малоизвестный британский фильм «Ходящий по дюнам».

Эту фантастику сняли всего за 1,2 миллиона долларов, но это не помешало ему обогнать в рейтингах легендарный «Интерстеллар» Нолана (бюджетом в 165 миллионов).

На Rotten Tomatoes у этой камерной истории 100% свежести от критиков против 73% у блокбастера режиссера-гения.

В чем же секрет? Все гениально просто. После космического боя пилот Адлер (Фиби Спарроу) оказывается одна на пустынной планете рядом с разбитым кораблем и умирающим напарником.

Этот снятый за копейки Sci-Fi обогнал в списках лучших даже легендарный «Интерстеллар»

Ее задача – выжить и починить шаттл, используя обломки вражеского судна. Никаких межгалактических путешествий, заговоров или философских диалогов – только выживание, отчаяние и несгибаемая воля героини.

Режиссер Марк Прайс делает ставку не на спецэффекты, а на атмосферу и актерскую игру. Почти все действие мы видим через визор шлема Адлер, ощущая ее страх, боль и решимость.

Суровый, каменистый ландшафт, механистичный дизайн кораблей в духе «Чужого» и напряженный саундтрек создают ощущение хрупкости человеческой жизни на фоне безжалостного космоса.

Как пишут критики на RT, это «урок для всех низкобюджетных кинематографистов». Фильм доказывает, что сила научной фантастики – не в масштабах, а в человеческой истории, рассказанной с максимальной искренностью и напряжением.

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014), «Ходящий по дюнам» (2020)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
