Этот смешной мальчик из «Папиных дочек» стал звездой: ахнете, увидев его сейчас

Об участии в сериале «Папины дочки» Александр Горчилин неоднократно жалел. Роль Жени Захарова, друга Жени Васнецовой, сделала его популярным в масштабах страны. А он называл ее ошибкой молодости. Вероятно, поэтому он дистанцировался от своего смешного и несуразного персонажа как внутренне, так и внешне.

31-летний артист коротко подстригся и отрастил усы. В костюме и в чуть расслабленном на шее галстуке он излучает спокойную уверенность и мужской шик. Горчилин выглядит похудевшим, хотя впалые щеки только красят его, привнося в образ нечто трагическое.

Поклонницы ошеломлены преображением кумира, но сходятся в одном — нынешний красавец им нравится гораздо больше. Более зрелые работы артиста включают главную роль в драме «Ученик». В 2018 году он сыграл панка в художественном фильме о Викторе Цое под названием «Лето». На роль молодого скульптора Кости в картину «Псих» режиссер Бондарчук утвердил его без проб, по фотографии.