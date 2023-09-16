Этот смешной ляп в «Служебном романе» все пропустили: виновата Ахеджакова

Заметить его могут лишь самые внимательные.

Занимаясь съемками «Служебного романа», Эльдар Рязанов принципиально подходил к внешнему образу главных героев. Большую часть фильма Людмила Прокофьевна в исполнении Алисы Фрейндлих щеголяла в мешковатых и довольно уродливых костюмах, скрывающих ее фигуру.

По сравнению с ней секретарша Верочка, которую сыграла Лия Ахеджакова, была образцом стиля и элегантности. Неслучайно именно с подчиненной Калугина обсуждала модные приемы, надеясь преобразиться.

Несмотря на скромную советскую зарплату, Верочка постоянно стремилась добыть дефицитные одежду и обувь. Внимательно относилась она и укладке, украшениям и даже маникюру. Но вот с последним в фильме был допущен довольно обидный промах.

В сцене, где секретарша перечисляет Людмиле Прокофьевне все тренды моды, на ее ногтях красуется яркий красный лак. Однако уже в следующем кадре никакого маникюра у Ахеджаковой нет.

По всей видимости, эпизод снимали в разные дни, и гримеры попросту не обратили внимание на этот ляп. Не догадалась о несостыковке и сама актриса. Впрочем, мало кто из зрителей заметил промах.