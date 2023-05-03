Этот сложный тест на смекалку пройдут далеко не все

Человеческий глаз фиксирует картинку, но не всегда наш мозг понимает, что эта картинка недостоверна. В детстве многие из нас любили оптические иллюзии, но не все знают, что является их причиной. По мнению Михаэля Баха, нейрофизиолога и создателя огромной коллекции оптических иллюзий, они свидетельствуют о несовершенном устройстве человеческого глаза и оптической системы в целом. Например, известный фокус с исчезающим пальцем является результатом того, что у нас есть так называемое слепое пятно. Любопытно, что у многих животных его нет - например, у моллюсков. Светочувствительные клетки, расположенные на сетчатке кальмаров, не такие, как у человека - они висят как будто бы вверх ногами, зрительный нерв может крепиться без особых проблем, и, таким образом, никакого слепого пятна у них нет. Человеческий мозг компенсирует этот недостаток оптической системы и “достраивает” картинку, но все равно приходится быть предельно осторожными, чтобы в слепое пятно не попал какой-нибудь важный объект.

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