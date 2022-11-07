Этот скелет в шкафу Тарасовой утаить не удалось: тренера клеймят позором

Татьяна Тарасова успела построить успешную карьеру и воспитать множество олимпийских чемпионов. Фанаты внимательно следят за ее успехами, но мало кто догадывается, насколько трагично сложилась ее личная жизнь.

Первой любовью Тарасовой стал легкоатлет Василий Хоменков. Отношения влюбленных развивались стремительно, и однажды фигуристка поняла, что беременна от него. Однако строгий тренер заставил ее сделать аборт и бросить избранника, чтобы личная жизнь не мешала карьере.

В следующий раз Тарасова и Хоменков встретились спустя несколько лет. Ради избранницы Хоменков даже расстался со своей супругой, которая ждала от него близнецов, и женился на Тарасовой. Практически сразу между ними начались конфликты: они регулярно ссорились, а однажды фигуристка попросила родственников мужа забрать его обратно и уехала из квартиры.

Хоменков не стал терпеть ссору и приехал поговорить с женой. Беседа привела к скандалу, и фигуристка отправилась домой. Он же пошел в ванну и повесился, а спустя некоторое время его нашла как раз Тарасова, однако она не стала спасать супруга, а спокойно ушла из квартиры и уже после позвонила своей свекрови и рассказала о случившемся.

При этом, как отмечают медики, Хоменкова еще можно было спасти. Если бы Тарасова сразу обратилась в скорую помощь, то спортсмен остался бы в живых, но она предпочла оставить его умирать.

Внимательные поклонники до сих пор обсуждают трагичную ситуацию. Одни осуждают прославленного тренера, тогда как другие уверены, что каждый может совершить ошибку, и Тарасова в глубине души сожалеет о случившемся.