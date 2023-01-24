Этот штамп есть в каждом фильме: что раздражает в американском кино больше всего

Мир кино широк и многогранен, но вместе с тем и доверху забит всевозможными клише. Злодей, который непременно является отцом главного героя, или бомба, обезвреженная за секунду до взрыва, — все это мы видели сотни раз. Но есть один момент, который раздражает зрителей куда сильнее, хотя, казалось бы, это невозможно.

Речь идет об антигероях практически в каждом фильме. Это темный, довольно мрачный, иногда даже злой персонаж, который по определенным причинам все же выполняет «работу» классического героя киноленты. Подобные образы уже вызывают отторжение зрителей, ведь они стали очень популярными. Как пишут некоторые пользователи в Сети: «Антигерои, вызывающие симпатию. Не каждый злодей должен иметь трагическое прошлое и вытягивать из зрителей сочувствие. Порой им может просто нравиться быть злыми».

Верное замечание. Достаточно вспомнить, например, героиню фильма «Круэлла» или Дарта Вейдера из культовых «Звездных войн».