Этот шлягер Boney M годами понимали неправильно: в нем нет ничего веселого

Группу Boney M в Советском Союзе обожали. Именно квартет из ФРГ первым в мире пробил железный занавес и выступил в Москве — причем не один раз, а десять.

Их песни пели миллионы человек. Они звучали весело и легко, полностью соответствуя стилю диско.

Однако понимали смысл композиций не всегда правильно. Так, шлягер «Sunny» на первый взгляд кажется забавным и легким — якобы, в нем речь идет о солнышке и любви.

Если вчитаться в текст, становится понятно, что главная героиня лирического произведения буквально спасла автора строк и подарила надежду на лучшее. Сам же он страдал, его жизнь была наполнена дождем и уничтожена песчаной бурей. Так автор, Бобби Хебб, в стихах пытался справиться с потерей старшего брата.