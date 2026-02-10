Этот шедевр Спилберга пересматриваю постоянно: его сняли 20 лет назад, а он до сих пор реалистичнее любого нового фильма-катастрофы

Спустя больше 20 лет «Война миров» Стивена Спилберга выглядит эталонным фильмом-катастрофой. При бюджете в 132 миллиона долларов картина собрала в мировом прокате более 600 миллионов, но ее главная сила — не в кассе, а в непревзойденной атмосфере.

Спилберг отверг шаблоны жанра: главный герой отказывается жертвовать собой ради человечества. Вместо этого зритель получает историю обычного крановщика Рэя Фэрриера (Том Круз), который в час апокалипсиса думает только о спасении собственных детей.

Не всем тогда понравился такой ход, но сейчас он выглядит оправданным. «Война миров» показывает животный ужас, который запускает инстинкт выживания. Спилберг мастерски создает чувство абсолютной беззащитности.

Вторжение показано как цепь внезапных, жестоких и хаотичных ударов, от которых нельзя спрятаться. Сцены паники на улицах, разрушения знакомых локаций и холодная мощь треножников до сих пор вызывают ощущение «реалистичного кошмара». Нет сомнений, что при реальном вторжении все бы происходило именно так.

Самое зрелищное и что еще более важное, самое реалистичное. Спилберг смело может записывать себе в актив еще один шедевр! Эта "Война Миров" не забудется никогда! — говорят зрители.

Техническая сторона фильма не поддается времени. Практические эффекты, масштабные разрушительные сцены и операторская работа выглядят современно даже сейчас.

Не у всех получается встроить спецэффекты в историю так, чтобы зритель верил каждому кадру. Концовка, верно следующая роману Герберта Уэллса, где захватчиков губит земная биология, лишь подчеркивает главную мысль: человечество выживает не благодаря, а вопреки.

На фоне позднейших, более гладких и менее вдумчивых картин о вторжении, работа Спилберга по-прежнему кажется самой жестокой, честной и захватывающей. Это блокбастер своего времени — и вечная классика жанра, которую я пересматриваю постоянно.